Politico: Адміністрація Трампа хоче майже вдвічі скоротити фінансування Держдепу і USAID

Фото: Дональд Трамп / EPA / YURI GRIPAS

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість звернутися до Конгресу з проханням скоротити фінансування Державного департаменту й Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) майже вдвічі у проєкті бюджету на 2026 рік. Про це пише Politico із посиланням на отриманий документ.

Згідно з пропозицією, на фінансування Держдепу і USAID у 2026 році хочуть виділити $28,4 млрд, що майже вдвічі менше, ніж у бюджеті на 2025 рік – $54,4 млрд.

Це скорочення пов’язане не лише з наміром урізати державні витрати, а й із планом розформування USAID. Його програми хочуть передати під контроль Держдепу.

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Пропозиція адміністрації Трампа передбачає повне скасування або різке скорочення фінансування для низки програм, зокрема:

розвитку демократії;

підтримки освітніх і культурних обмінів;

допомоги багатонаціональним інституціям;

боротьби з незаконним обігом наркотиків;

розв'язання проблем охорони здоров'я за кордоном.

Видання зазначає, що, наприклад, Національний фонд підтримки демократії, Центр "Схід-Захід" і Фонд "Азія" можуть залишитися без жодного долара.

Програму боротьби з міжнародною наркозлочинністю та правопорядком, яка раніше отримувала понад $1 млрд, теж планують обнулити.

За інформацією джерел видання, адміністрація розглядає закриття до трьох десятків дипломатичних представництв по всьому світу. Під скорочення можуть потрапити посольства у країнах Південної Африки, Сахелю, консульства в Європі та посольства в Океанії.

Водночас $2,1 млрд планується спрямувати на нову програму під назвою Фонд "Америка понад усе" (America First Opportunities Fund), але деталей про неї наразі немає.

Серед інших запропонованих скорочень – витрати на категорію "глобальні програми охорони здоров'я", які, згідно з пропозицією, можуть бути скорочені більш ніж на 50% до менш ніж $5 млрд.

Категорія "допомога розвитку" може бути скорочена до нуля з майже $4 млрд, а фінансування на розв'язання проблем міграції та біженців – удвічі – до $1,5 млрд і використовуватиметься лише в надзвичайних ситуаціях.

Категорія під назвою "внески до міжнародних організацій", яка, ймовірно, охоплювала установи ООН, може бути скорочена з $1,5 млрд до $169 млн.

Внески на міжнародну миротворчу діяльність – категорія, яка, очевидно, містить у собі миротворчі операції ООН – можуть бути скорочені з $1,2 млрд до нуля.