Politico: Администрация Трампа хочет почти вдвое сократить финансирование Госдепа и USAID

Фото: Дональд Трамп / EPA / YURI GRIPAS

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность обратиться в Конгресс с просьбой сократить финансирование Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) почти вдвое в проекте бюджета на 2026 год. Об этом пишет Politico со ссылкой на полученный документ.

Согласно предложению, на финансирование Госдепа и USAID в 2026 году хотят выделить $28,4 млрд, что почти вдвое меньше, чем в бюджете на 2025 год – $54,4 млрд.

Это сокращение связано не только с намерением урезать государственные расходы, но и с планом расформирования USAID. Его программы хотят передать под контроль Госдепа.

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Предложение администрации Трампа предусматривает полную отмену или резкое сокращение финансирования для ряда программ, в частности:

развития демократии;

поддержки образовательных и культурных обменов;

помощи многонациональным институтам;

борьба с незаконным оборотом наркотиков;

решение проблем здравоохранения за границей.

Издание отмечает, что, например, Национальный фонд поддержки демократии, Центр "Восток-Запад" и Фонд "Азия" могут остаться без единого доллара.

Программу борьбы с международной наркопреступностью и правопорядком, ранее получавшей более $1 млрд, тоже планируют обнулить.

По информации источников издания, администрация рассматривает закрытие до трех десятков дипломатических представительств по всему миру. Под сокращение могут попасть посольства в странах Южной Африки, Сахеля, консульства в Европе и посольства в Океании.

В то же время $2,1 млрд планируется направить на новую программу под названием Фонд "Америка превыше всего" (America First Opportunities Fund), но деталей о ней пока нет.

Среди других предложенных сокращений – расходы на категорию "глобальные программы здравоохранения", которые, согласно предложению, могут быть сокращены более чем на 50% до менее чем $5 млрд.

Категория "помощь развитию" может быть сокращена до нуля с почти $4 млрд, а финансирование на решение проблем миграции и беженцев – вдвое – до $1,5 млрд и будет использоваться только в чрезвычайных ситуациях.

Категория под названием "взносы в международные организации", которая, вероятно, включает в себя учреждения ООН, может быть сокращена с $1,5 млрд до $169 млн.

Взносы на международную миротворческую деятельность – категория, которая, очевидно, включает миротворческие операции ООН – могут быть сокращены с $1,2 млрд до нуля.