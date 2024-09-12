Prozorro.Продажі запустило новий сервіс для кредитування учасників закупівель

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Акціонерне товариство "Prozorro.Продажі" презентувало новий сервіс факторингу (беззаставного виду фінансування закупівель або продажу товарів чи послуг із відстрочкою платежу). Про це повідомляє Кабмін та Міністерство економіки.

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Довідка Новий сервіс факторингу був створений за підтримки Міністерства економіки спільно з Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC) та Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії (SECO) у межах проєкту "Фінансування на основі активів". Новий сервіс факторингу був створений за підтримки Міністерства економіки спільно з Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC) та Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії (SECO) у межах проєкту "Фінансування на основі активів".

"Сервіс факторингу допоможе оперативно отримувати кошти для покриття поточних витрат, інвестицій у подальший розвиток чи масштабування виробництва. Завдяки новому цифровому інструменту плануємо сприяти покращенню мікро- та макроекономічної ситуації в державі та спільно з партнерами реалізовувати стратегічні цілі", — прокоментував член правління Prozorro.Продажі Григорій Легенченко.

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев наголосив на важливості підтримки малого і середнього бізнесу, зазначивши, що новий напрям факторингу є частиною стратегії Міністерства економіки на 2024-2027 роки.

Запуск платформи фінансування на основі активів є частиною роботи IFC над покращенням доступу до фінансування для українського бізнесу, зазначила керівниця діяльності IFC в Україні Олена Волошина.

Волошина додала, що факторинг та реверсивний факторинг допоможуть компаніям залучати кошти для поповнення оборотного капіталу і таким чином наростити обсяги продажу, зміцнити фінансове становище та бути більш стійкими до криз.