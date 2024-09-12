Prozorro.Продажи запустило новый сервис для кредитования участников закупок

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Акционерное общество "Prozorro.Продажи" представило новый сервис факторинга (беззалогового вида финансирования закупок или продажи товаров или услуг с отсрочкой платежа). Об этом сообщает Кабмин и Министерство экономики.

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Справка Новый сервис факторинга создан при поддержке Министерства экономики совместно с Международной Финансовой Корпорацией (IFC) и Государственным секретариатом по экономическим делам Швейцарии (SECO) в рамках проекта "Финансирование на основе активов". Новый сервис факторинга создан при поддержке Министерства экономики совместно с Международной Финансовой Корпорацией (IFC) и Государственным секретариатом по экономическим делам Швейцарии (SECO) в рамках проекта "Финансирование на основе активов".

"Сервис факторинга поможет оперативно получать средства для покрытия текущих затрат, инвестиций в дальнейшее развитие или масштабирование производства. Благодаря новому цифровому инструменту планируем способствовать улучшению микро- и макроэкономической ситуации в государстве и совместно с партнерами реализовывать стратегические цели", – прокомментировал член правления Prozorro. Григорий Легенченко.

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса, отметив, что новое направление факторинга является частью стратегии Министерства экономики на 2024-2027 годы.

Запуск платформы финансирования на основе активов является частью работы IFC по улучшению доступа к финансированию для украинского бизнеса, отметила руководительница деятельности IFC в Украине Елена Волошина.

Волошина добавила, что факторинг и реверсивный факторинг помогут компаниям привлекать средства для пополнения оборотного капитала и тем самым нарастить объемы продаж, укрепить финансовое положение и быть более устойчивыми к кризисам.