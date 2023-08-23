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Рада спростила митне декларування військової техніки під час переміщення через кордон

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 19:36
Рада спростила митне декларування військової техніки під час переміщення через кордон - Фото
Українська військова техніка (фото: 93 ОМБр Холодний Яр)

Верховна Рада 23 серпня ухвалила законопроєкт №9402, яким внесла зміни до Митного кодексу та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

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"Законопроєкт розроблено з метою реалізації взятого Україною стратегічного курсу на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО. Такі стратегічні цілі потребують, зокрема, підвищення професійного рівня та оперативних спроможностей Збройних Сил України", – прокоментував голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

Реалізація таких цілей забезпечується, зокрема, як шляхом проведення багатонаціональних навчань на території України із залученням підрозділів збройних сил держав-членів ЄС та НАТО, так і участю Збройних Сил України у проведенні навчань на території держав-членів ЄС та НАТО, пояснив він.

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Законопроєктом пропонується:

→ дозволити під час митного оформлення вантажів підрозділів збройних сил держав-членів ЄС, НАТО, які відповідно до закону допущені на територію України, замість митної декларації використовувати форму 302 за формою держави, з якої направляються такі підрозділи;
→ встановити, що застосування форми 302 дозволяється в митних режимах тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, реекспорту, реімпорту та транзиту.

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Крім того, документ передбачає:

→ звільнення від отримання дозвільних документів державного експортного контролю для товарів військового призначення і подвійного використання, а також дозволів для переміщення лікарських засобів, необхідних для медичного забезпечення підрозділів ЗСУ під час навчань, зокрема тих, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори;
→ звільнення від проходження державного контролю харчових продуктів під час переміщення через митний кордон України товарів з використанням форми 302;
→ удосконалення міжвідомчої взаємодії між митницею, Міноборони та Держекспортконтролем під час переміщення через кордон товарів на підставі форми 302 в частині використання механізму "Єдиного вікна".

Віра Касіян
НАТОєвросоюззсуВерховна РадаДанило Гетманцеввійськова технікамитний контрольмитне декларування
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