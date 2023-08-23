Рада упростила таможенное декларирование военной техники при перемещении через границу

Верховная Рада 23 августа приняла законопроект №9402, которым внесла изменения в Таможенный кодекс и другие законы Украины относительно унификации европейских и североатлантических стандартов процедур декларирования военной техники и других товаров. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

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"Законопроект разработан с целью реализации взятого Украиной стратегического курса на полноправное членство в ЕС и НАТО. Такие стратегические цели нуждаются, в частности, в повышении профессионального уровня и оперативных возможностей Вооруженных Сил Украины", – прокомментировал глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Реализация таких целей обеспечивается, в частности, путем проведения многонациональных учений на территории Украины с привлечением подразделений вооруженных сил государств-членов ЕС и НАТО, так и участием Вооруженных Сил Украины в проведении учений на территории государств-членов ЕС и НАТО, пояснил он.

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Законопроектом предлагается:

→ разрешить при таможенном оформлении грузов подразделений вооруженных сил государств-членов ЕС, НАТО, которые в соответствии с законом допущены на территорию Украины, вместо таможенной декларации использовать форму 302 по форме государства, из которого направляются такие подразделения;

→ установить, что применение формы 302 разрешается в таможенных режимах временного ввоза, временного вывоза, реэкспорта, реимпорта и транзита.

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Кроме того, документ предусматривает:

→ освобождение от получения разрешительных документов государственного экспортного контроля для товаров военного назначения и двойного использования, а также разрешений для перемещения лекарственных средств, необходимых для медицинского обеспечения подразделений ВСУ во время учеб, в том числе содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;

→ освобождение от прохождения государственного контроля пищевых продуктов при перемещении через таможенную границу Украины товаров с использованием формы 302;

→ усовершенствование межведомственного взаимодействия между таможней, Минобороны и Госэкспортконтролем при перемещении через границу товаров на основании формы 302 в части использования механизма "Единого окна".