Росія почала розплачуватися криптовалютою за китайські товари для війни
Російська влада в експериментальному правовому режимі (ЕПР) дозволила виробникам електроніки, окремим членам Торгово-промислової палати та кільком банкам розраховуватися у криптовалюті за китайські товари. Про це пише російське пропагандистське видання Вєдомості.
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Дозвіл отримали російські компанії, які закуповують у Китаї товари подвійного призначення, що можуть застосовуватися не тільки в мирних, а й у військових цілях.
Також в уряді Росії відбирали компанії з найбільшим оборотом. Надалі в межах ЕПР планується залучити більше учасників.
Зміни дають можливість проводити біржові торги криптовалютою під наглядом Центробанку РФ. За формування кола осіб, включених у роботу ЕПР, відповідають Центробанк і Мінфін РФ.
Партнер консалтингової компанії Digital & Anologue Partners Юрій Брисов для видання The Moscow Times зазначив, що спроби використовувати криптовалюту для обходу санкцій будуть швидко виявлені, оскільки всі трансакції в блокчейні відкриті для перевірки. Це досить швидко зведе експеримент Росії нанівець.
- 29 липня 2024 року стало відомо, що через загрозу вторинних санкцій із боку США китайські банки почали повертати у РФ 80% переказів у юанях.
- З 1 вересня у РФ набули чинності нові закони про криптовалюту.