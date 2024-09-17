Росія почала розплачуватися криптовалютою за китайські товари для війни

Дозвіл на розрахунки криптовалютою отримали російські компанії, що закуповують у Китаї товари подвійного призначення

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Російська влада в експериментальному правовому режимі (ЕПР) дозволила виробникам електроніки, окремим членам Торгово-промислової палати та кільком банкам розраховуватися у криптовалюті за китайські товари. Про це пише російське пропагандистське видання Вєдомості.

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Дозвіл отримали російські компанії, які закуповують у Китаї товари подвійного призначення, що можуть застосовуватися не тільки в мирних, а й у військових цілях.

Також в уряді Росії відбирали компанії з найбільшим оборотом. Надалі в межах ЕПР планується залучити більше учасників.

Зміни дають можливість проводити біржові торги криптовалютою під наглядом Центробанку РФ. За формування кола осіб, включених у роботу ЕПР, відповідають Центробанк і Мінфін РФ.

Партнер консалтингової компанії Digital & Anologue Partners Юрій Брисов для видання The Moscow Times зазначив, що спроби використовувати криптовалюту для обходу санкцій будуть швидко виявлені, оскільки всі трансакції в блокчейні відкриті для перевірки. Це досить швидко зведе експеримент Росії нанівець.