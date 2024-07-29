Китайські банки почали повертати в Росію 80% переказів в юанях
Китайські банки завертають усе більше й більше переказів, відколи президент США Джо Байден підписав указ про вторинні санкції проти фінансових установ, які співпрацюють з російськими підсанкційними компаніями й військово-промисловим комплексом. Про це розказали російській газеті Комерсант власні джерела.
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Станом на липень ідеться вже про 80% платежів у юанях.
"За нашим досвідом банки нічого не питають: гроші просто зависають на кореспондентських рахунках на 30–40 днів і повертаються назад", — розказав газеті керівний партнер консалтингової компанії "Сапожніков і партнери" Олексій Сапожніков.
За його словами, іноді товар прибуває в Росію, і китайський постачальник не може отримати свої гроші протягом п'яти-шести місяців.
За довірчих відносин із клієнтом постачальник може постачати товар на умовах так званої постплати.
Російським компаніям усе більше доводиться вдаватися до послуг посередників – платіжних агентів або "торгових домів". У першому випадку агенти відповідають лише за платіжні послуги, у другому – – ще й за фізичне переміщення товарів.
Зараз на платіжних агентів припадає близько 30% платежів, розказав один зі співрозмовників Комерсанта. Використання посередника призводить до подорожчання угоди, бо клієнтам потрібно закладати додаткову комісію. У середньому вона становить 3–5%, але може сягати 8–10%.
- Про те, що транскордонні платежі стали головним лихом економіки Росії, минулого тижня також написав Bloomberg.
- 26 липня у Центробанку РФ заявили про "вичерпання останніх резервів російської економіки".