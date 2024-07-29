Китайские банки начали возвращать в Россию 80% переводов в юанях
Китайские банки возвращают все больше и больше переводов с тех пор, как президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях против финансовых учреждений, сотрудничающих с российскими подсанкционными компаниями и военно-промышленным комплексом. Об этом рассказали российской газете Коммерсант собственные источники.
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По состоянию на июль речь идет уже о 80% платежей в юанях.
"По нашему опыту банки ничего не спрашивают: деньги просто зависают на корреспондентских счетах на 30-40 дней и возвращаются назад", — рассказал руководящий партнер консалтинговой компании "Сапожников и партнеры" Алексей Сапожников.
По его словам, иногда товар прибывает в Россию, и китайский поставщик не может получить свои деньги в течение пяти-шести месяцев.
При доверительных отношениях с клиентом поставщик может поставлять товар на условиях так называемой постоплаты.
Российским компаниям все больше приходится прибегать к услугам посредников – платежных агентов или "торговых домов". В первом случае агенты отвечают только за платежные услуги, во втором – еще и за физическое перемещение товаров.
Сейчас на платежных агентов приходится около 30% платежей, рассказал один из собеседников Коммерсанта. Использование посредника приводит к удорожанию сделки, потому что клиентам необходимо закладывать дополнительную комиссию. В среднем она составляет 3-5%, но может достигать 8-10%.
- О том, что трансграничные платежи стали главной бедой в экономике России, на прошлой неделе также написал Bloomberg.
- 26 июля в Центробанке РФ заявили об "истощении последних резервов российской экономики".