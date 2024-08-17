Скандал з грошима Охматдиту. Поліція відкрила справу, гендиректора лікарні відсторонили
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відсторонив генерального директора Охматдиту Володимира Жовніра після скандалу довкола грошей, які збирали на ремонт лікарні. Про це Ляшко повідомив у Facebook.
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"Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ", – написав Ляшко.
Виконувачем обов'язків гендиректора може стати один із завідувачів відділень.
Ляшко повідомив, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Також аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ. Крім цього, триває внутрішня перевірка МОЗ.
У чому претензії до Жовніра
Ляшко незадоволений гендиректором Охматдиту і у зв'язку з невдалим тендером на ремонт лікарні, і у зв'язку зі збиранням пожертвувань.
До оцінки наданих під час проведення тендеру конкурсних пропозицій було залучено два робочі органи: робоча група Охматдиту (створена наказом Жовніра) та загальні збори благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство".
Рішення оголосити маловідому компанію "Буд-Технолоджі" переможцем тендеру прийняв генеральний директор Охматдиту за рекомендацією благодійного фонду.
Також саме Жовнір, за словами Ляшка, запропонував збирати гроші на відбудову лікарні на рахунок благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство", який тепер не поспішає їх віддавати.
Що буде далі
Подальші процеси з відновлення Охматдиту будуть відбуватися під наглядом Ради з відновлення. Вона збереться у повному складі 19 серпня, щоб розглянути поетапний план та надати свої рекомендації.
Ляшко також запросив на зустріч представників благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство", щоб узгодити механізм перерахування грошей на казначейський рахунок лікарні.
- Вранці 8 липня 2024 року росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву. Під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит у центрі міста.
- Майже одразу оголосили тендер на відновлення, і 1 серпня стало відомо, що благодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство" обрав для ремонту лікарні маловідому компанію "Буд-Технолоджі". Вартість тендеру повинна була становити 307 млн грн без ПДВ, хоча інші компанії були готові виконати роботи дешевше.
- Через значний суспільний резонанс результати тендеру скасували, буде новий відбір уже за правилами Prozorro.
- 16 серпня спалахнув новий скандал, коли стало відомо про відмову фонду "Охматдит – здорове дитинство" перераховувати зібрані гроші на рахунок лікарні.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповідав, що на благодійний рахунок безпосередньо лікарні надійшло 312 млн грн, через платформу United24 – 320 млн грн, на благодійний фонд "Охматдит" – 378 млн грн, ще 100 млн грн виділив уряд.