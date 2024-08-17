Скандал з грошима Охматдиту. Поліція відкрила справу, гендиректора лікарні відсторонили

Гендиректора НДСЛ "Охматдит" Володимира Жовніра відсторонили від посади на час розслідування

Фото: Володимир Жовнір / Facebook

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відсторонив генерального директора Охматдиту Володимира Жовніра після скандалу довкола грошей, які збирали на ремонт лікарні. Про це Ляшко повідомив у Facebook.

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"Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ", – написав Ляшко.

Виконувачем обов'язків гендиректора може стати один із завідувачів відділень.

Ляшко повідомив, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Також аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ. Крім цього, триває внутрішня перевірка МОЗ.

У чому претензії до Жовніра

Ляшко незадоволений гендиректором Охматдиту і у зв'язку з невдалим тендером на ремонт лікарні, і у зв'язку зі збиранням пожертвувань.

До оцінки наданих під час проведення тендеру конкурсних пропозицій було залучено два робочі органи: робоча група Охматдиту (створена наказом Жовніра) та загальні збори благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство".

Рішення оголосити маловідому компанію "Буд-Технолоджі" переможцем тендеру прийняв генеральний директор Охматдиту за рекомендацією благодійного фонду.

Також саме Жовнір, за словами Ляшка, запропонував збирати гроші на відбудову лікарні на рахунок благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство", який тепер не поспішає їх віддавати.

Що буде далі

Подальші процеси з відновлення Охматдиту будуть відбуватися під наглядом Ради з відновлення. Вона збереться у повному складі 19 серпня, щоб розглянути поетапний план та надати свої рекомендації.

Ляшко також запросив на зустріч представників благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство", щоб узгодити механізм перерахування грошей на казначейський рахунок лікарні.