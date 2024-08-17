Скандал с деньгами Охматдета. Полиция открыла дело, гендиректора больницы отстранили

Гендиректор НДСБ "Охматдет" Владимир Жовнир отстранен от должности на время расследования

Фото: Владимир Жовнир / Facebook

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отстранил генерального директора Охматдета Владимира Жовнира после скандала с деньгами, которые собирали на ремонт больницы. Об этом Ляшко сообщил в Facebook.

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"Владимир Жовнир отстранен от выполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава", — написал Ляшко.

Исполняющим обязанности гендиректора может стать один из заведующих отделениями.

Ляшко сообщил, что Национальная полиция открыла уголовное производство. Также аналитическую работу по этому поводу проводит НАБУ. Кроме этого, идет внутренняя проверка Минздрава.

В чем претензии к Жовниру

Ляшко недоволен гендиректором Охматдета и в связи с неудачным тендером на ремонт больницы, и в связи со сбором пожертвований.

К оценке предоставленных во время проведения тендера конкурсных предложений были привлечены два рабочих органа: рабочая группа Охматдета (создана приказом Жовнира) и общее собрание благотворительного фонда "Охматдет – здоровое детство".

Решение объявить малоизвестную компанию "Буд-Технолоджи" победителем тендера принял генеральный директор Охматдета по рекомендации благотворительного фонда.

Также именно Жовнир, по словам Ляшко, предложил собирать деньги на восстановление больницы на счет благотворительного фонда "Охматдет – здоровое детство", который теперь не спешит их отдавать.

Что будет дальше

Дальнейшие процессы по восстановлению Охматдета будут проходить под наблюдением Совета по восстановлению. Он соберется в полном составе 19 августа, чтобы рассмотреть поэтапный план и предоставить свои рекомендации.

Ляшко также пригласил на встречу представителей благотворительного фонда "Охматдет – здоровое детство", чтобы согласовать механизм перечисления денег на казначейский счет больницы.