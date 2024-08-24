Скандал з відновленням Охматдиту. Укрнафта відкликала донат у БФ та передає його лікарні

Зруйнована лікарня Охматдит (Фото: Денис Шмигаль/Telegram)

ПАТ "Укрнафта" відкликало свій донат 5 млн грн у благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство" та планує передати його напряму лікарні Охматдит, повідомляє пресслужба Укрнафти.

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Голова благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство" Євген Вембер зазначив, що ПАТ "Укрнафта" надіслало офіційний лист із проханням повернути донат, після чого фонд повернув кошти.

"Одразу після російської атаки компанія перерахувала кошти – 5 мільйонів гривень – на збір для відновлення лікарні. Для нас критично важливо, щоб кошти пішли безпосередньо на відбудову, а всі процеси були прозорими та знаходилися під суворим контролем. Тому, компанія вирішила перерахувати ці кошти безпосередньо на офіційний казначейський рахунок НДСЛ "Охматдит" МОЗ України", – йдеться у повідомленні Укрнафти.

Вранці 8 липня 2024 року росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву. Під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит.

Майже одразу оголосили тендер на відновлення, і 1 серпня стало відомо, що благодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство" обрав для ремонту лікарні маловідому компанію "Буд-Технолоджі". Вартість тендеру повинна була становити 307 млн грн, хоча інші компанії були готові виконати роботи дешевше.

Через значний суспільний резонанс результати тендеру скасували, буде новий відбір уже за правилами Prozorro.

16 серпня спалахнув новий скандал, коли стало відомо про відмову фонду перераховувати зібрані гроші на рахунок лікарні.

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