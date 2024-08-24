Скандал з відновленням Охматдиту. Укрнафта відкликала донат у БФ та передає його лікарні
ПАТ "Укрнафта" відкликало свій донат 5 млн грн у благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство" та планує передати його напряму лікарні Охматдит, повідомляє пресслужба Укрнафти.
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Голова благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство" Євген Вембер зазначив, що ПАТ "Укрнафта" надіслало офіційний лист із проханням повернути донат, після чого фонд повернув кошти.
"Одразу після російської атаки компанія перерахувала кошти – 5 мільйонів гривень – на збір для відновлення лікарні. Для нас критично важливо, щоб кошти пішли безпосередньо на відбудову, а всі процеси були прозорими та знаходилися під суворим контролем. Тому, компанія вирішила перерахувати ці кошти безпосередньо на офіційний казначейський рахунок НДСЛ "Охматдит" МОЗ України", – йдеться у повідомленні Укрнафти.
- Вранці 8 липня 2024 року росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву. Під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит.
- Майже одразу оголосили тендер на відновлення, і 1 серпня стало відомо, що благодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство" обрав для ремонту лікарні маловідому компанію "Буд-Технолоджі". Вартість тендеру повинна була становити 307 млн грн, хоча інші компанії були готові виконати роботи дешевше.
- Через значний суспільний резонанс результати тендеру скасували, буде новий відбір уже за правилами Prozorro.
- 16 серпня спалахнув новий скандал, коли стало відомо про відмову фонду перераховувати зібрані гроші на рахунок лікарні.
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