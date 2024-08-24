Скандал с восстановлением Охматдета. Укрнафта отозвала донат у БФ и передает его больнице

Разрушенная больница Охматдет (Фото: Денис Шмыгаль/Telegram)

ЧАО "Укрнафта" отозвало свой донат 5 млн грн у благотворительного фонда "Охматдет – здоровое детство" и планирует передать его напрямую больнице Охматдет, сообщает пресс-служба Укрнафты.

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Глава благотворительного фонда "Охматдет – здоровое детство" Евгений Вембер отметил, что ЧАО "Укрнафта" направило официальное письмо с просьбой вернуть донат, после чего фонд вернул средства.

"Сразу после российской атаки компания перечислила средства – 5 миллионов гривен – на сбор для восстановления больницы. Для нас критически важно, чтобы средства пошли непосредственно на восстановление, а все процессы были прозрачными и находились под строгим контролем. Поэтому компания решила перечислить эти средства непосредственно на официальный казначейский счет НДСБ "Охматдет" Минздрава Украины", – говорится в сообщении Укрнафты.

Утром 8 июля 2024 года россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет.

Почти сразу же объявили тендер на восстановление, и 1 августа стало известно, что благотворительный фонд "Охматдет – Здоровое детство" выбрал для ремонта больницы малоизвестную компанию "Буд-Технолоджи". Стоимость тендера должна была составлять 307 млн грн, хотя другие компании были готовы выполнить работы дешевле.

Из-за значительного общественного резонанса результаты тендера отменили, будет новый отбор уже по правилам Prozorro.

16 августа разразился новый скандал, когда стало известно об отказе фонда перечислять собранные деньги на счет больницы.

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