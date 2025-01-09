Стагнація економіки Британії: фунт впав до найнижчого рівня з кінця 2023 року
У четвер, 9 січня, фунт стерлінгів – грошова одиниця Великої Британії – впав до найнижчого рівня з кінця 2023 року під тиском розпродажу глобальних облігацій. Про це пише Reuters.
Зазначається, що розпродаж глобальних облігацій призвів до того, що вартість запозичень уряду Великої Британії досягла найвищого рівня за останні 16 років, посиливши занепокоєння щодо стабільності державних фінансів.
Востаннє фунт стерлінгів знизився на 0,6% — до $1,2295, тоді як вартість хеджування від більших цінових коливань протягом наступного місяця підскочила до найвищого рівня з часів банківської кризи в березні 2023 року.
Дохідність десятирічних позолочених облігацій Британії лише цього тижня зросла на чверть пункту — до найвищого рівня з 2008 року, бо впевненість у фіскальних перспективах країни погіршується.
Зазвичай вища прибутковість позолочених облігацій підтримувала б фунт, але зараз цей зв'язок порушився, що відображає занепокоєння інвесторів щодо фінансів країни.
Фунт стерлінгів був однією з найбільш ефективних валют щодо долара протягом останніх кількох років, в основному завдяки політиці Банку Англії, який утримує процентні ставки довше, ніж інші великі центральні банки.
Наразі британська економіка перебуває у стані стагнації, а ринок праці стрімко погіршується, адже роботодавці стикаються з викликами, повʼязаними із підвищенням податків.
- У 2023 році після двох кварталів падіння ВВП в економіці Великої Британії почалася рецесія: на 0,1% у третьому кварталі та на 0,3% — у четвертому.
- 1 серпня Банк Англії вперше з березня 2020 року зменшив ставку до 5%, а 7 листопада – знизив облікову ставку вдруге за рік.
- 2 січня повідомлялося, що ціни на житло у Великій Британії зросли майже до рекордного рівня.