Стагнация экономики Британии: фунт упал до самого низкого уровня с конца 2023 года

Британский фунт обвалился до $1,2295 – самого низкого уровня за последние 14 месяцев

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В четверг, 9 января, фунт стерлингов – денежная единица Великобритании – упал до самого низкого уровня с конца 2023 года под давлением распродажи глобальных облигаций. Об этом пишет Reuters.

Распродажа глобальных облигаций привела к тому, что стоимость заимствований правительства Великобритании достигла наивысшего уровня за последние 16 лет, усилив обеспокоенность стабильностью государственных финансов.

В последний раз фунт стерлингов снизился на 0,6% — до $1,2295, тогда как стоимость хеджирования от больших ценовых колебаний в течение следующего месяца подскочила до самого высокого уровня со времен банковского кризиса в марте 2023 года.

Доходность десятилетних позолоченных облигаций Британии только на этой неделе выросла на четверть пункта — до самого высокого уровня с 2008 года, потому что уверенность в фискальных перспективах страны ухудшается.

Обычно более высокая доходность позолоченных облигаций поддерживала бы фунт, но сейчас эта связь нарушилась, что отражает обеспокоенность инвесторов по поводу финансов страны.

Фунт стерлингов был одной из наиболее эффективных валют по отношению к доллару в течение последних нескольких лет, в основном благодаря политике Банка Англии, удерживающему процентные ставки дольше, чем другие крупные центральные банки.

В настоящее время британская экономика находится в состоянии стагнации, а рынок труда стремительно ухудшается, ведь работодатели сталкиваются с вызовами, связанными с повышением налогов.