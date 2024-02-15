Экономика Британии впала в рецессию. Чтобы вернуться к росту, бизнесу снизят налоги

За весь прошлый год экономика Великобритании выросла всего на 0,1%

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В экономике Великобритании началась рецессия после двух кварталов падения ВВП: на 0,1% в третьем квартале и на 0,3% в четвертом квартале 2023 года. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные британского Управления национальной статистики.

За весь прошлый год экономика Британии выросла на 0,1% по сравнению с 2022 годом.

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Падение ВВП в четвертом квартале стало самым большим с первого квартала 2021 года, когда Великобритания ввела новые ограничения из-за COVID-19. Промышленный, строительный и торговые секторы внесли наибольший вклад в снижение ВВП в последние три месяца прошлого года.

Британская экономика находится в стагнации уже почти два года, хотя рецессии в стране становятся все более редкими.

Пандемия Covid-19 спровоцировала рецессию в начале 2020 года. До этого глобальный финансовый кризис привел к рецессии, которая длилась год, со второго квартала 2008 года по второй квартал 2009 года.

Правительство Великобритании осознает проблемы, с которыми сталкивается на данном этапе экономика страны, и готовится в начале марта объявить о пакете стимулов для возобновления роста.

Ожидается, что ключевыми стимулами станут снижение налогов для бизнеса, а также программы финансовой поддержки компаний. Прогнозируется, что на фоне замедления инфляции (до 4% за январь) Банк Англии начнет снижать ключевые ставки в текущем году, что должно удешевить кредиты для бизнеса.