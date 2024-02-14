Экономика Нидерландов вышла из рецессии

По итогам 2023 года ВВП Нидерландов увеличился всего на 0,1%

Фото: depositphotos.com

Экономика Нидерландов выросла на 0,3% в четвертом квартале по сравнению с предыдущим кварталом и вышла из рецессии. До этого падение ВВП Нидерландов фиксировалось три квартала подряд, пишет агентство Bloomberg.

Восстановление экономического роста произошло благодаря увеличению потребительских расходов и экспорта.

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Экономика Нидерландов является пятой крупнейшей в еврозоне. Экономический рост в Нидерландах составлял почти 5% в 2021 и 2022 годах в результате быстрого восстановления после спада, вызванного COVID-19.

Но уже в 2023 году экономика скатилась в рецессию из-за падения потребительских расходов, сокращения экспорта и ускорения инфляции, которая привела к росту цен на продукты питания и электроэнергию.

По итогам 2023 года ВВП Нидерландов увеличился всего на 0,1%. По прогнозам МВФ, рост голландской экономики составит 0,7% в 2024 году.

Источник: Bloomberg

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