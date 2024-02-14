Економіка Нідерландів вийшла з рецесії
Економіка Нідерландів зросла на 0,3% у четвертому кварталі, порівнюючи з попереднім кварталом, та вийшла з рецесії. До цього падіння ВВП Нідерландів фіксувалося три квартали поспіль, пише агентство Bloomberg.
Відновлення економічного зростання сталося завдяки збільшенню споживчих витрат та експорту.
Економіка Нідерландів є п'ятою найбільшою в єврозоні. Економічне зростання в Нідерландах становило майже 5% у 2021 та 2022 роках завдяки швидкому відновленню після спаду, викликаного COVID-19.
Але вже 2023 року економіка скотилася в рецесію через падіння споживчих витрат, скорочення експорту та прискорення інфляції, що призвела до зростання цін на харчові продукти та електроенергію.
За підсумками 2023 року ВВП Нідерландів збільшився лише на 0,1%. За прогнозами МВФ, зростання голландської економіки становитиме 0,7% у 2024 році.
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