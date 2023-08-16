Економіка Нідерландів скотилася у рецесію
В економіці Нідерландів почалась рецесія після падіння ВВП на 0,3% у другому кварталі та на 0,4% у першому кварталі 2023 року. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані статистичного управління країни.
Економіка Нідерландів є п'ятою найбільшою в єврозоні.
Рецесія викликана падінням споживчих витрат, експорту та інфляцією, що призвела до зростання цін на харчові продукти та електроенергію.
Споживчі витрати впали на 1,6%, а експорт — на 0,7% у другому кварталі відносно перших трьох місяців року.
Інфляція в Нідерландах сповільнилася з моменту піка 14,5% у вересні минулого року, але все ще залишається відносно високою на рівні близько 6% у другому кварталі 2023 року.
Економічне зростання в Нідерландах становило майже 5% у 2021 та 2022 роках внаслідок швидкого відновлення після спаду, викликаного COVID-19.
Рецесія визначається як два послідовні квартали скорочення ВВП.
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