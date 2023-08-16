Экономика Нидерландов скатилась в рецессию

Экономика Нидерландов вступила в рецессию после падения на 0,3% во втором квартале и на 0,4% в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные статистического управления страны.

Экономика Нидерландов является пятой крупнейшей в еврозоне.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Рецессия вызвана падением потребительских расходов, экспорта и инфляцией, которая привела к росту цен на продукты питания и электроэнергию.

Потребительские расходы упали на 1,6%, а экспорт — на 0,7% во втором квартале по отношению к первым трем месяцам года.

Инфляция в Нидерландах замедлилась с момента пика в 14,5% в сентябре прошлого года, но все еще остается относительно высокой на уровне около 6% во втором квартале 2023 года.

Экономический рост в Нидерландах составлял почти 5% в 2021 и 2022 годах в результате быстрого восстановления после спада, вызванного COVID-19.

Рецессия определяется как два последовательных квартала сокращения ВВП.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях