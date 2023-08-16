Экономика Нидерландов скатилась в рецессию
Экономика Нидерландов вступила в рецессию после падения на 0,3% во втором квартале и на 0,4% в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные статистического управления страны.
Экономика Нидерландов является пятой крупнейшей в еврозоне.
Рецессия вызвана падением потребительских расходов, экспорта и инфляцией, которая привела к росту цен на продукты питания и электроэнергию.
Потребительские расходы упали на 1,6%, а экспорт — на 0,7% во втором квартале по отношению к первым трем месяцам года.
Инфляция в Нидерландах замедлилась с момента пика в 14,5% в сентябре прошлого года, но все еще остается относительно высокой на уровне около 6% во втором квартале 2023 года.
Экономический рост в Нидерландах составлял почти 5% в 2021 и 2022 годах в результате быстрого восстановления после спада, вызванного COVID-19.
Рецессия определяется как два последовательных квартала сокращения ВВП.
- По результатам первого квартала 2023 года экономика Германии скатилась в рецессию.
- 8 июня данные показали, что еврозоне не удалось избежать рецессии в начале года.
- 27 июля США подняли учетную ставку до максимума за 22 года: инфляция слишком высока, но рецессии не будет.
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