UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Экономика Нидерландов скатилась в рецессию

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 14:33
Экономика Нидерландов скатилась в рецессию - Фото
Фото: depositphotos.com

Экономика Нидерландов вступила в рецессию после падения на 0,3% во втором квартале и на 0,4% в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные статистического управления страны.   

Экономика Нидерландов является пятой крупнейшей в еврозоне. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Рецессия вызвана падением потребительских расходов, экспорта и инфляцией, которая привела к росту цен на продукты питания и электроэнергию.  

Потребительские расходы упали на 1,6%, а экспорт — на 0,7% во втором квартале по отношению к первым трем месяцам года. 

Инфляция в Нидерландах замедлилась с момента пика в 14,5% в сентябре прошлого года, но все еще остается относительно высокой на уровне около 6% во втором квартале 2023 года. 

Экономический рост в Нидерландах составлял почти 5% в 2021 и 2022 годах в результате быстрого восстановления после спада, вызванного COVID-19. 

Рецессия определяется как два последовательных квартала сокращения ВВП. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях 
Роман Брыль
еврозонаинфляциянидерландырецессия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 