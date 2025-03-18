Трейдери заробили $16 млрд на падінні акцій Tesla Ілона Маска за останні три місяці

Фото: EPA

Хедж-фонди, що ставлять на падіння акцій, заробили $16,2 млрд на ставках проти Tesla, бо вартість компанії Ілона Маска з виробництва електромобілів за останні три місяці впала вдвічі. Про це пише Financial Times.

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Трейдери, які заробляють на падінні вартості акцій, накопичили "паперовий прибуток" із моменту закриття акцій Tesla у понеділок, 17 грудня. За той самий період ринкова капіталізація компанії обвалилася більш ніж на $700 млрд, що зменшило статки Ілона Маска на понад $100 млрд.

Публічні висловлювання Маска щодо європейської політики, включно з підтримкою ультраправих партій, сприяли падінню продажів автомобілів Tesla по всій Європі.

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"Tesla мала дуже сильний бренд, і Ілон повністю його знищив", — сказав Пер Лекандер, управитель-партнер хедж-фонду Clean Energy Transition з капіталом $1,5 млрд, що кілька років тому почав робити ставки проти акцій Tesla.

Кількість акцій Tesla, що перебувають у коротких позиціях, зросла на 16,3% за останній місяць до 71,5 млн або 2,6% від загальної кількості акцій компанії. Це відбулося на тлі загального падіння американського фондового ринку через побоювання щодо економічних наслідків торговельної політики президента США Дональда Трампа.

Останнє падіння акцій Tesla стерло прибуток, отриманий після президентських виборів, коли інвестори масово купували акції, сподіваючись, що близькість Маска до Трампа принесе вигоду компанії.

Протягом багатьох років автовиробник входив до числа найпопулярніших об'єктів для шортселлерів на американському фондовому ринку: навесні 2020 року було продано близько 300 млн акцій.

Але зростання більш ніж на 1500% за два роки до середини 2021 року зруйнувало ці негативні ставки, навіть попри те, що деякі інвестори стверджували, що оцінка компанії стає все більш відірваною від економічної реальності.

Друга каденція Трампа стала справжнім випробуванням і для тих, хто ставить на зростання Tesla, і для шортселлерів.