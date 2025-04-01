Ціни на золото оновили рекорд напередодні анонсованого Трампом "дня визволення"

Золото зросло до $3148 за унцію на фоні побоювань інвесторів щодо тарифів Трампа

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У вівторок, 1 квітня, ціни на золото знову досягли рекорду через побоювання інвесторів, що тарифи президента США Дональда Трампа можуть підживити інфляційний тиск і перешкоджати економічному зростанню. Про це пише Reuters.

Спотові ціни на золото зросли на 0,6% і сягнули $3143,05 за унцію після досягнення рекордного максимуму у $3148,88 на початку сесії. Фʼючерси на золото в США виросли на 0,6% – до $3169,50.

У попередній сесії злитки зафіксували найсильніший квартал з 1986 року, що стало одним з найбільш значних підйомів в історії дорогоцінного металу.

Трамп, який розглядає тарифи як спосіб захисту вітчизняної економіки від недобросовісної глобальної конкуренції, пообіцяв оприлюднити у середу, 2 квітня, масовий тарифний план. Цю подію він назвав "днем визволення". Взаємні тарифи, які він має оголосити, включатимуть усі країни.

Ринки також уважно стежать за автомобільними тарифами, які почнуть діяти 3 квітня.

Спотове срібло подешевшало на 0,1% до $34,04 за унцію, платина подешевшала на 0,1% – до $991,41, а паладій додав 0,8% – до $989,19.