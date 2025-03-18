Ціни на золото знову сягнули рекорду – перевищили $3000 через тарифну політику Трампа

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У вівторок, 18 березня, ціни на золото вдруге за тиждень досягли рекордної позначки вище $3 000 через побоювання інвесторів щодо тарифної політики президента США Дональда Трампа. Про це пише Reuters.

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Спот-золото подорожчало на 0,2% до $3 006,88 за унцію після досягнення рекордного максимуму в $3 016,92 за унцію раніше на початку сесії. Ф'ючерси на золото в США виросли на 0,4% до $3 017,20.

"Золото дорожчає через ослаблення долара і збереження невизначеності з тарифами... Оскільки ціна на золото досягла рекордних максимумів, спостерігається велика кількість технічних і графічних покупок, бо на графіках не видно опору", – зазначив аналітик Marex Едвард Меїр.

Індекс долара США загруз біля чотиримісячного мінімуму, що робить золото дешевшим для зарубіжних покупців.

Історично вважаючись інструментом хеджування від геополітичної нестабільності, золото подорожчало більш ніж на 14% з початку року.

З моменту вступу Трампа на посаду у січні золото досягало рекордного максимуму 14 разів.

Спотове срібло зросло на 0,1% до $33,85 за унцію, платина додала 0,2% до $1 002,50, а паладій подорожчав на 0,4% до $968,96.