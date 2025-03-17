UBS підвищив прогноз щодо золота до $3200 через політику Трампа

Фото: Depositphotos

Інвестиційний банк UBS підвищив прогноз цін на золото до $3200 за унцію до кінця 2025 року у зв'язку з ймовірністю затяжної світової торгівельної війни. Про це пише Bloomberg.

Причинами перегляду прогнозу у бік підвищення банк назвав плани президента США Дональда Трампа запровадити мита та погіршення перспектив економіки Сполучених Штатів.

Попередній прогноз UBS передбачав зростання котирувань до $3000 за унцію, проте ф'ючерси подолали цю позначку минулого тижня. Рівень у $2000 було перейдено відносно недавно – під час пандемії ковіду.

UBS приєднався до інших банків, які підвищують свої цінові орієнтири на золото. Минулого тижня інвестиційний банк з Австралії Macquarie Group спрогнозував, що вартість дорогоцінного металу в липні-вересні нинішнього року зросте до $3500.

Генеральний директор DoubleLine Capital Джеффрі Ґундлах, відомий як "король облігацій", спрогнозував, що ціни на золото можуть зрости до $4000 за унцію.