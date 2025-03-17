UBS повысил прогноз по золоту до $3200 из-за политики Трампа

На прошлой неделе золото преодолело психологическую отметку в $3000 за унцию

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Инвестиционный банк UBS повысил прогноз цен на золото до $3200 за унцию до конца 2025 году в связи с вероятностью затяжной мировой торговой войны. Об этом пишет Bloomberg.

Причинами пересмотра прогноза в направлении повышения банк назвал планы президента США Дональда Трампа ввести пошлины и ухудшение перспектив экономики Соединенных Штатов.

Предыдущий прогноз UBS предполагал рост котировок до $3000 за унцию, однако фьючерсы преодолели эту отметку на прошлой неделе. Уровень в $2000 был перейден относительно недавно – во время пандемии ковида.

UBS присоединился к другим банкам, повышающим свои ценовые ориентиры на золото. На прошлой неделе инвестиционный банк из Австралии Macquarie Group спрогнозировал, что стоимость драгметалла в июле-сентябре нынешнего года вырастет до $3500.

Генеральный директор DoubleLine Capital Джеффри Гундлах, известный как "король облигаций", спрогнозировал, что цены на золото могут вырасти до $4000 за унцию.