UBS повысил прогноз по золоту до $3200 из-за политики Трампа
Инвестиционный банк UBS повысил прогноз цен на золото до $3200 за унцию до конца 2025 году в связи с вероятностью затяжной мировой торговой войны. Об этом пишет Bloomberg.
Причинами пересмотра прогноза в направлении повышения банк назвал планы президента США Дональда Трампа ввести пошлины и ухудшение перспектив экономики Соединенных Штатов.
Предыдущий прогноз UBS предполагал рост котировок до $3000 за унцию, однако фьючерсы преодолели эту отметку на прошлой неделе. Уровень в $2000 был перейден относительно недавно – во время пандемии ковида.
UBS присоединился к другим банкам, повышающим свои ценовые ориентиры на золото. На прошлой неделе инвестиционный банк из Австралии Macquarie Group спрогнозировал, что стоимость драгметалла в июле-сентябре нынешнего года вырастет до $3500.
Генеральный директор DoubleLine Capital Джеффри Гундлах, известный как "король облигаций", спрогнозировал, что цены на золото могут вырасти до $4000 за унцию.
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