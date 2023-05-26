Турецька ліра перед виборами впала до історичного мінімуму: ринок очікує на перемогу Ердогана
Турецька ліра перед другим туром президентських виборів опустилася до найнижчого рівня у своїй новітній історії – понад 20 лір за долар США. Це реакція на останні опитування громадської думки в Туреччині, які віддають перемогу Реджепу Тайїпу Ердогану, вказує Financial Times.
Учасники фінансового ринку вважають, що наслідком перемоги Ердогана стане продовження нетрадиційної політики з низькими процентними заходами, валютними обмеженнями та високою інфляцією.
Якщо Ердоган не змінить свій курс, ліра після виборів впаде ще більше, "враховуючи надзвичайні зовнішні дисбаланси та заходи з обмеження доступу до долара", прогнозують аналітики Oxford Economics.
Особливе занепокоєння в аналітиків викликає значне скорочення запасів іноземної валюти у центрального банку Туреччини, який змушений витрачати резерви на підтримку курсу валюти. Наприкінці 2022 року вони становили $75 млрд, перед першим туром виборів – лише $53,2 млрд.
- 14 травня Ердогану не вистачило 0,5% голосів, щоб переобратися на посаду вже у першому турі виборів. Ринки відреагували на це падінням – надто багато інвесторів ставили на його поразку.
- 28 травня у Туреччині відбудеться другий тур виборів президента.
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