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Турецька ліра перед виборами впала до історичного мінімуму: ринок очікує на перемогу Ердогана

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26.05.2023, 15:22
Турецька ліра перед виборами впала до історичного мінімуму: ринок очікує на перемогу Ердогана - Фото
Фото: EPA

Турецька ліра перед другим туром президентських виборів опустилася до найнижчого рівня у своїй новітній історії – понад 20 лір за долар США. Це реакція на останні опитування громадської думки в Туреччині, які віддають перемогу Реджепу Тайїпу Ердогану, вказує Financial Times.

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Учасники фінансового ринку вважають, що наслідком перемоги Ердогана стане продовження нетрадиційної політики з низькими процентними заходами, валютними обмеженнями та високою інфляцією.

Якщо Ердоган не змінить свій курс, ліра після виборів впаде ще більше, "враховуючи надзвичайні зовнішні дисбаланси та заходи з обмеження доступу до долара", прогнозують аналітики Oxford Economics.

Особливе занепокоєння в аналітиків викликає значне скорочення запасів іноземної валюти у центрального банку Туреччини, який змушений витрачати резерви на підтримку курсу валюти. Наприкінці 2022 року вони становили $75 млрд, перед першим туром виборів – лише $53,2 млрд.

Сучасну турецьку ліру було введено в обіг у 2005 році в результаті реформи, спрямованої на стабілізацію економічної ситуації в Туреччині. Було проведено деномінацію, за якої 1 нова ліра була замінена на 1 мільйон старих лір.
  • 14 травня Ердогану не вистачило 0,5% голосів, щоб переобратися на посаду вже у першому турі виборів. Ринки відреагували на це падінням – надто багато інвесторів ставили на його поразку.
  • 28 травня у Туреччині відбудеться другий тур виборів президента.
Андрій Водяний
туреччинаРеджеп Таїп Ердоганвибори президентатурецька ліра
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