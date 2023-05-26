Турецкая лира перед выборами упала до исторического минимума: рынок ждет победы Эрдогана
Турецкая лира перед вторым туром президентских выборов опустилась до самого низкого уровня в своей новейшей истории – более 20 лир за доллар США. Это реакция на последние опросы общественного мнения в Турции, которые отдают победу Реджепу Тайипу Эрдогану, указывает Financial Times.
Участники финансового рынка полагают, что результатом победы Эрдогана станет продолжение нетрадиционной политики с низкими процентными мерами, валютными ограничениями и высокой инфляцией.
Если Эрдоган не изменит свой курс, лира после выборов упадет еще больше, "учитывая чрезвычайные внешние дисбалансы и меры по ограничению доступа к доллару", прогнозируют аналитики Oxford Economics.
Особую обеспокоенность у аналитиков вызывает значительное сокращение запасов иностранной валюты у центрального банка Турции, который вынужден тратить резервы в поддержку курса валюты. В конце 2022 года они составляли $75 млрд, перед первым туром выборов – лишь $53,2 млрд.
- 14 мая Эрдогану не хватило 0,5% голосов, чтобы переизбраться на должность уже в первом туре выборов. Рынки отреагировали на это падением – слишком многие инвесторы ставили на его поражение.
- 28 мая в Турции пройдет второй тур выборов президента.
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