Турецкая лира перед выборами упала до исторического минимума: рынок ждет победы Эрдогана

Турецкая лира перед вторым туром президентских выборов опустилась до самого низкого уровня в своей новейшей истории – более 20 лир за доллар США. Это реакция на последние опросы общественного мнения в Турции, которые отдают победу Реджепу Тайипу Эрдогану, указывает Financial Times.

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Участники финансового рынка полагают, что результатом победы Эрдогана станет продолжение нетрадиционной политики с низкими процентными мерами, валютными ограничениями и высокой инфляцией.

Если Эрдоган не изменит свой курс, лира после выборов упадет еще больше, "учитывая чрезвычайные внешние дисбалансы и меры по ограничению доступа к доллару", прогнозируют аналитики Oxford Economics.

Особую обеспокоенность у аналитиков вызывает значительное сокращение запасов иностранной валюты у центрального банка Турции, который вынужден тратить резервы в поддержку курса валюты. В конце 2022 года они составляли $75 млрд, перед первым туром выборов – лишь $53,2 млрд.

Современная турецкая лира была введена в обращение в 2005 году в результате реформы, направленной на стабилизацию экономической ситуации в Турции. Была проведена деноминация, при которой 1 новая лира была заменена на 1 миллион старых лир.