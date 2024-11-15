У США винесли вирок російському хакеру за найбільшу в історії крадіжку криптовалюти

Росіянина Іллю Ліхтенштейна засуджено на пʼять років вʼязниці за крадіжку 120 000 біткоїнів

Фото: Depositphotos

Жителя Нью-Йорка Іллю Ліхтенштейна, який має громадянство Росії та США, засуджено до п'яти років в'язниці в США за одну з найбільших в історії крадіжок криптовалюти. Про це пише російська пресслужба BBC.

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Ліхтенштейн визнав себе винним торік у справі про злом криптовалютної біржі Bitfinex 2016 року і крадіжку майже 120 000 біткоїнів.

На той момент сума вкраденої криптовалюти оцінювалась у $71 млн, проте через різке подорожчання біткоїна зросла до $4,5 млрд. За поточним курсом це понад $10 млрд.

За словами заступниці генпрокурора США Лізи Монако, вилучені в рамках цієї справи активи стали найбільшою конфіскацією в історії американського Мін'юсту.

Ліхтенштейн заявив, що після відбуття покарання сподівається застосувати свої навички в боротьбі з кіберзлочинністю.

Разом із Ліхтенштейном було заарештовано його дружину Хезер Морган, яка торік визнала себе винною за одним пунктом обвинувачення у змові з метою відмивання грошей. Вирок їй мають винести 18 листопада.

Згідно із судовими документами, Ліхтенштейн використовував передові хакерські інструменти для злому біржі Bitfinex, а також залучав фіктивних осіб, переказував кошти у різні криптовалюти та купував золото.

Крім цього, він зустрічався з кур'єрами під час сімейних поїздок і переказував відмиті гроші на батьківщину, стверджують прокурори.

Частину виведених коштів було витрачено на різні покупки – наприклад, на подарункову картку магазину Walmart на суму $500. Купівлі з цієї картки і допомогли вийти на слід злочинців, пише видання.