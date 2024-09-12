Україна посіла шосте місце у світі за рівнем прийняття криптоактивів

З 2023 до 2024 року загальна вартість глобальної криптовалютної активності суттєво зросла

Фото: Depositphotos

Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів у 2024 році, обійшовши Росію. Про це свідчать результати дослідження Chainalysis.

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Перші пʼять позицій у рейтингу займають Індія, Нігерія, Індонезія, США та В'єтнам. До десятки також увійшли Росія, Філіппіни, Пакистан і Бразилія.

"Щоб не тільки зберегти цей темп, а й досягти ще більшого розвитку сфери, потрібно легалізувати крипторинок", – наголосили у Мінцифри.

Експерти Chainalysis зазначили, що у період з 2023 до 2024 рік загальна вартість глобальної криптовалютної активності суттєво зросла, досягнувши вищих показників, ніж у 2021 році.

Фото: Chainalysis

Також зазначається, якщо 2023 року зростання рівня прийняття простежувалося переважно в країнах із доходом нижче за середній, то тепер ця тенденція стала більш глобальною.

Запуск спотових біржових фондів у США спричинив збільшення загальної вартості біткойн-активності в усіх регіонах. Серед роздрібних інвесторів домінують Ethereum, альткоїни та стейблкоїни.