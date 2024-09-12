Украина заняла шестое место в мире по уровню принятия криптоактивов
Украина заняла шестое место в глобальном индексе принятия криптоактивов в 2024 году, обойдя Россию. Об этом свидетельствуют результаты исследования Chainalysis.
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Первые пять позиций в рейтинге занимают Индия, Нигерия, Индонезия, США и Вьетнам. В десятку также вошли Россия, Филиппины, Пакистан и Бразилия.
"Чтобы не только сохранить этот темп, но и добиться еще большего развития сферы, нужно легализовать крипторинок", – подчеркнули в Минцифре.
Эксперты Chainalysis отметили, что в период с 2023 по 2024 год общая стоимость глобальной криптовалютной активности существенно выросла, достигнув более высоких показателей, чем в 2021 году.
Также отмечается, если в 2023 году рост уровня принятия наблюдался преимущественно в странах с доходом ниже среднего, то теперь эта тенденция стала более глобальной.
Запуск спотовых биржевых фондов в США повлек за собой увеличение общей стоимости биткойн-активности во всех регионах. Среди розничных инвесторов доминируют Ethereum, альтокины и стейблкоины.
- В феврале 2022 года ВР приняла закон №2074-IX "О виртуальных активах", а в марте его подписал президент. Закон до сих пор не начал функционировать, потому что для его вступления в силу нужно было внести изменения в Налоговый кодекс, чего парламент не сделал.
- Сейчас идет работа над обновленным законопроектом о виртуальных активах. Регулировка в Украине, которая распространится и на криптоотрасль, будет построена на европейских нормах MiCA.
- 23 августа сообщалось, что владелец биржи Kuna назвал украинский крипторынок мертвым.