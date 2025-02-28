В Україні можуть подорожчати сигарети. З 1 квітня до акцизу додадуть новий коефіцієнт

В Україні з 1 квітня застосовуватимуть коефіцієнт 1,1 до акцизу на сигарети

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З 1 квітня до 31 грудня 2025 року виробники та імпортери сигарет будуть застосовувати коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов’язання. Про це повідомила Державна податкова служба.

Зазначається, що результати декларування платників акцизу за 2024 рік показали, що частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8%, тобто є меншою за 60%.

Застосування коефіцієнта розповсюджуватиметься на всіх виробників та імпортерів тютюнових виробів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 (сигарети без фільтра) та 2402 20 90 20 (сигарети з фільтром).

Коефіцієнт буде застосовуватись під час розрахунку акцизного податку, який сплачується за марки, отримані у період з 1 квітня по 31 грудня 2025 року та під час визначення податкового зобов’язання у деклараціях з акцизного податку за звітні періоди квітень-грудень 2025 року.

Мінімальне акцизне податкове зобов’язання, збільшене на коефіцієнт, зазначатиметься у графі 17 "Мінімальне податкове зобов’язання, встановлене Кодексом (грн) за 1000 шт." додатку 2 до Декларації з акцизного податку за звітні періоди квітень-грудень 2025 року.