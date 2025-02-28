В Украине могут подорожать сигареты. С 1 апреля к акцизу прибавят новый коэффициент

В Украине с 1 апреля будут применять коэффициент 1,1 к акцизу на сигареты

Фото: Pixabay

С 1 апреля по 31 декабря 2025 года производители и импортеры сигарет будут применять коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Отмечается, что результаты декларирования плательщиков акциза за 2024 год показали, что доля общей суммы налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене сигарет составляет 55,8%, то есть менее 60%.

Применение коэффициента будет распространяться на всех производителей и импортеров табачных изделий по кодам согласно УКТ ВЭД 2402 20 90 10 (сигареты без фильтра) и 2402 20 90 20 (сигареты с фильтром).

Коэффициент будет применяться при расчете акцизного налога, уплачиваемого за марки, полученные в период с 1 апреля по 31 декабря 2025 и при определении налогового обязательства в декларациях по акцизному налогу за отчетные периоды апрель – декабрь 2025 года.

Минимальное акцизное налоговое обязательство, увеличенное на коэффициент, будет отмечено в графе 17 "Минимальное налоговое обязательство, установленное Кодексом (грн) за 1000 шт." приложения 2 к Декларации по акцизному налогу за отчетные периоды апрель – декабрь 2025 года.