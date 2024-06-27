Верховний суд визнав незаконним гучне звільнення голови Рахункової палати у 2023 році

Валерій Пацкан (Фото: Рахункова палата)

Верховний суд визнав протиправною та скасував постанову Верховної Ради про звільнення голови Рахункової палати Валерія Пацкана у 2023 році. Про це колишній чиновник повідомив у Facebook.

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Рішення ще не набрало чинності, тому що у Верховної Ради є можливість оскаржити його у Великій палаті Верховного суду.

"Це чергове рішення суду на шляху поновлення справедливості у замовній справі проти мене. Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала мене невинуватим і закрила політичну справу проти мене: у зв’язку з відсутністю в моїх діях складу кримінального правопорушення", – прокоментував рішення суду Пацкан.

Наприкінці 2022 року НАБУ повідомило про підозру Пацкану у незаконному отриманні з вересня 2017-го до березня 2018 року 117 650 грн компенсації за житло, попри наявність у власності придатної для проживання квартири в новобудові на Печерську в Києві.

Через тиждень Пацкан подав у відставку, заявивши, що вважає підозру необґрунтованою.

Верховна Рада звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати у квітні 2023 року, після чого посаду зайняла представниця чинної влади Ольга Піщанська.

У квітні 2024 року АП ВАКС підтвердила правоту ексчиновника, виправдавши його.