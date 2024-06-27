Верховный суд признал незаконным громкое увольнение главы Счетной палаты в 2023 году

Валерий Пацкан (Фото: Счетная палата)

Верховный суд признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады об увольнении главы Счетной палаты Валерия Пацкана в 2023 году. Об этом бывший чиновник сообщил в Facebook.

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Решение еще не вступило в силу, потому что у Верховной Рады есть возможность обжаловать его в Большой палате Верховного суда.

"Это очередное решение суда на пути восстановления справедливости в заказном деле против меня. Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала меня невиновным и закрыла политическое дело против меня: в связи с отсутствием в моих действиях состава уголовного правонарушения", — прокомментировал решение суда Пацкан.

В конце 2022 года НАБУ сообщило о подозрении Пацкану в незаконном получении с сентября 2017-го по март 2018 года 117 650 грн компенсации за жилье, несмотря на наличие в собственности пригодной для проживания квартиры в новостройке на Печерске в Киеве.

Через неделю Пацкан подал в отставку, заявив, что считает подозрение необоснованным.

Верховная Рада уволила Пацкана с должности главы Счетной палаты в апреле 2023 года, после чего должность заняла представитель действующей власти Ольга Песчанская.

В апреле 2024 года АП ВАКС подтвердила правоту экс-чиновника.