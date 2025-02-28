18,8 млрд готівкових доларів купили українці у 2024 році – НБУ

Готівкових євро купили значно менше – лише 6,4 млрд за рік

Фото: depositphotos.com

У 2024 році українці купили 18,8 млрд готівкових доларів та 6,4 млрд готівкових євро в доларовому еквіваленті. Продали значно менше – $11,1 млрд та 3,1 млрд євро. Цю інформацію надав Національний банк України у відповідь на запит LIGA.net.

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Піковий місяць із купівлі готівкового долара був у жовтні 2024 року, тоді українці придбали найбільше – 1,86 млрд.

За перший місяць 2025 року українці придбали 1,7 млрд готівкових доларів та 610 млн євро в доларовому еквіваленті, а продали – 861,4 млн та 231 млн відповідно.

Дані: НБУ

Що стосується купівлі безготівкової валюти, тут суми були менші. За 2024 рік українці купили 3,2 млрд безготівкового долара та 1,5 млрд євро. Продали – 2,5 млрд та 1 млрд відповідно.

Нагадаємо, що у 2023 році українці загалом купили іноземної валюти більше ніж на $23 млрд: готівкової – на $18,9 млрд, безготівкової – на $4 млрд.

Сума грошових переказів в Україну з усього світу через офіційні та неофіційні канали скоротилася до $9,6 млрд у 2024 році, проти $11,6 млрд у 2023 році.





