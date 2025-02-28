18,8 млрд наличных долларов купили украинцы в 2024 году – НБУ

Наличных евро купили гораздо меньше – всего 6,4 млрд за год

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В 2024 году украинцы купили 18,8 млрд наличных долларов и 6,4 млрд наличных евро в долларовом эквиваленте. Продали гораздо меньше – $11,1 млрд и 3,1 млрд евро. Эту информацию предоставил Национальный банк Украины в ответ на запрос LIGA.net.

Пиковый месяц по покупке наличного доллара был в октябре 2024 года, тогда украинцы приобрели больше всего – 1,86 млрд.

За первый месяц 2025 года украинцы приобрели 1,7 млрд наличных долларов и 610 млн евро в долларовом эквиваленте, а продали – 861,4 млн и 231 млн соответственно.

Данные: НБУ

Что касается покупки безналичной валюты, здесь суммы были меньше. За 2024 год украинцы купили 3,2 млрд безналичного доллара и 1,5 млрд евро. Продали – 2,5 млрд и 1 млрд соответственно.

Напомним, что в 2023 году украинцы купили иностранной валюты более чем на $23 млрд: наличной – на $18,9 млрд, безналичной – на $4 млрд.

Сумма денежных переводов в Украину со всего мира через официальные и неофициальные каналы сократилась до $9,6 млрд в 2024 году по сравнению с $11,6 млрд в 2023 году.





