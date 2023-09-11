ABH Holdings S.A продає російський Альфа-Банк. Хоче якнайшвидше вийти з Росії

Люксембурзький ABH Holdings S.A, що є акціонером російського Альфа-Банку, заявив, що хоче якнайшвидше завершити вихід з російського банківського ринку і просить кіпрського регулятора схвалити цю угоду. Про це йдеться у заяві холдингу.

Угоду має схвалити Міністерство фінансів Кіпру.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь у дискусіях

У заяві зазначено, що міжнародному бізнесу очевидно, що продовжувати роботу одночасно і в Росії і в Європі неможливо. Саме тому ще 16 лютого 2023 року було підписано попередню угоду про продаж російського банку, проте реалізувати її можна буде лише після отримання всіх необхідних погоджень.

Альфа-банк у РФ отримав збиток за підсумками 2022 року у розмірі 117 млрд рублів ($1,45 млрд). Це перший збиток банку з 2009 року та рекордний у його історії. Альфа-банк став другим з системно важливих банків у Росії, який закінчив минулий рік із негативним фінансовим результатом. ВТБ банк — другий за розміром банк у Росії – отримав чистий збиток у розмірі майже 760 млрд рублів (близько $9,57 млрд згідно з поточним курсом валют).