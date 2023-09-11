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ABH Holdings S.A продає російський Альфа-Банк. Хоче якнайшвидше вийти з Росії

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 11:32
ABH Holdings S.A продає російський Альфа-Банк. Хоче якнайшвидше вийти з Росії - Фото
Альфа-Банк (Фото: EPA)

Люксембурзький ABH Holdings S.A, що є акціонером російського Альфа-Банку, заявив, що хоче якнайшвидше завершити вихід з російського банківського ринку і просить кіпрського регулятора схвалити цю угоду. Про це йдеться у заяві холдингу.

Угоду має схвалити Міністерство фінансів Кіпру.

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У заяві зазначено, що міжнародному бізнесу очевидно, що продовжувати роботу одночасно і в Росії і в Європі неможливо. Саме тому ще 16 лютого 2023 року було підписано попередню угоду про продаж російського банку, проте реалізувати її можна буде лише після отримання всіх необхідних погоджень.

Наталія Софієнко
Альфа-банкABH Holdings S.A
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