ABH Holdings SA продает Альфа-Банк. Хочет как можно быстрее выйти из России
11.09.2023, 11:32
Альфа-Банк (Фото: EPA)
Люксембургский ABH Holdings SA, являющийся акционером российского Альфа-Банка, заявил, что хочет поскорее завершить выход с российского банковского рынка и просит кипрского регулятора одобрить это соглашение. Об этом говорится в заявлении холдинга.
Соглашение должно одобрить Министерство финансов Кипра.
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В заявлении говорится, что международному бизнесу очевидно, что продолжать работу одновременно и в России и в Европе невозможно. Именно поэтому еще 16 февраля 2023 было подписано предварительное соглашение о продаже российского банка, однако реализовать его можно будет только после получения всех необходимых согласований.
- Альфа-банк в РФ получил убыток по итогам 2022 года в размере 117 млрд. рублей ($1,45 млрд.). Это первый убыток банка с 2009 года и рекордный в его истории. Альфа-банк стал вторым из системно важных банков в России, окончившим прошлый год с отрицательным финансовым результатом. ВТБ банк – второй по размеру банк в России – получил чистый убыток в размере почти 760 млрд рублей (около $9,57 млрд согласно текущему курсу валют).
- После 24 февраля США и Евросоюз ввели санкции против крупнейших российских банков и их дочерних структур. Они затронули, в частности, российский Альфа-банк. 21 апреля Альфа-банк под давлением санкций продал казахстанскую "дочку". 22 апреля Amsterdam Trade Bank (АТВ), дочерняя структура российского Альфа-банка , была признана банкротом.
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