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ABH Holdings SA продает Альфа-Банк. Хочет как можно быстрее выйти из России

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 11:32
ABH Holdings SA продает Альфа-Банк. Хочет как можно быстрее выйти из России - Фото
Альфа-Банк (Фото: EPA)

Люксембургский ABH Holdings SA, являющийся акционером российского Альфа-Банка, заявил, что хочет поскорее завершить выход с российского банковского рынка и просит кипрского регулятора одобрить это соглашение. Об этом говорится в заявлении холдинга.

Соглашение должно одобрить Министерство финансов Кипра.

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В заявлении говорится, что международному бизнесу очевидно, что продолжать работу одновременно и в России и в Европе невозможно. Именно поэтому еще 16 февраля 2023 было подписано предварительное соглашение о продаже российского банка, однако реализовать его можно будет только после получения всех необходимых согласований.

Наталия Софиенко
альфа-банкABH Holdings S.A
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