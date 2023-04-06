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У российского Альфа-банка оказались рекордные убытки за год

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 13:54
У российского Альфа-банка оказались рекордные убытки за год - Фото
Альфа-банк (Фото: EPA)

Крупнейший частный банк в России – Альфа-банк – по итогам 2022 года понес убытки в размере 117 млрд рублей ($1,45 млрд). Это впервые, когда банк понес убытки с 2009 года, а также наибольший убыток в его истории, свидетельствуют данные из годового отчета банка.

Управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский отметил, что причиной ущерба стали замороженные активы в иностранной валюте, что привело к разовому убытку в первом полугодии 2022 года.

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Также, как и другие крупные российские банки, Альфа-банк подпадал под санкции ЕС, США и Великобритании в прошлом году из-за полномасштабного вторжения РФ. По словам Верхошинского, отрицательная валютная переоценка также оказала существенное влияние на финансовые результаты банка.

Альфа-банк стал вторым из системно важных банков в России, окончившим прошлый год с отрицательным финансовым результатом. ВТБ банк – второй по размеру банк в России – получил чистый убыток в размере почти 760 млрд рублей (около $9,57 млрд).

Наталія Софієнко
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