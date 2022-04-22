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Санкции в действии: голландская "дочка" российского Альфа-Банка объявлена банкротом

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22.04.2022, 21:51
Санкции в действии: голландская
Фото: depositphotos.com

Amsterdam Trade Bank (АТВ), дочерняя структура российского Альфа-банка, находящегося под санкциями США, признана банкротом. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление Центрального банка Нидерландов (DNB) и на советующее постановление суда.   

Согласно заявлению, Центральный суд Амстердама в пятницу, 22 апреля, вынес решение о банкротстве ATB, что побудило DNB активировать схему гарантирования вкладов для владельцев счетов. 

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"Санкции Великобритании и США вызвали операционные трудности, поскольку большинству контрагентов АТВ, включая соответствующие банки и поставщиков инфраструктуры, трудно продолжать поддерживать АТВ", – говорится в заявлении АТВ. 

По данным DNB, на владельцев счетов в ATB распространяется голландская схема гарантирования вкладов до 10 000 евро на человека. 

АТВ обслуживал 23 000 частных клиентов. Полная сумма, гарантированная схемой, составляет около 700 млн евро. 

Минфин США 6 апреля объявил, что вводит "полные блокирующие санкции" в отношении Альфа-банка, крупнейшего частного банка России.

В рамках этих санкций активы шести дочерних компаний, в том числе АТБ, были заблокированы за то, что "находились в собственности или под контролем Альфа-банка, либо действовали или намеревались действовать в интересах или от имени Альфа-банка, прямо или косвенно".  

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Роман Брыль
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