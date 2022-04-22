Санкции в действии: голландская "дочка" российского Альфа-Банка объявлена банкротом
Amsterdam Trade Bank (АТВ), дочерняя структура российского Альфа-банка, находящегося под санкциями США, признана банкротом. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление Центрального банка Нидерландов (DNB) и на советующее постановление суда.
Согласно заявлению, Центральный суд Амстердама в пятницу, 22 апреля, вынес решение о банкротстве ATB, что побудило DNB активировать схему гарантирования вкладов для владельцев счетов.
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"Санкции Великобритании и США вызвали операционные трудности, поскольку большинству контрагентов АТВ, включая соответствующие банки и поставщиков инфраструктуры, трудно продолжать поддерживать АТВ", – говорится в заявлении АТВ.
По данным DNB, на владельцев счетов в ATB распространяется голландская схема гарантирования вкладов до 10 000 евро на человека.
АТВ обслуживал 23 000 частных клиентов. Полная сумма, гарантированная схемой, составляет около 700 млн евро.
Минфин США 6 апреля объявил, что вводит "полные блокирующие санкции" в отношении Альфа-банка, крупнейшего частного банка России.
В рамках этих санкций активы шести дочерних компаний, в том числе АТБ, были заблокированы за то, что "находились в собственности или под контролем Альфа-банка, либо действовали или намеревались действовать в интересах или от имени Альфа-банка, прямо или косвенно".
- 6 апреля США заморозили активы Сбербанка и Альфа-банка. 21 апреля Альфа-банк под давлением санкций продал казахстанскую "дочку".
- 7 апреля в НБУ объяснили, что санкции США против Альфа-банка не касаются банка в Украине. 22 апреля Альфа-банк Украина выбрал "управителя" для акций Фридмана и других российских владельцев.
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