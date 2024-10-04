Альфа-Банк Білорусь під санкціями: Велика Британія заморозила активи банку

Альфа-Банк (Фото: EPA)

Велика Британія запровадила санкції проти білоруського Альфа-Банку через підтримку влади Білорусі. Про це йдеться у повідомленні Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Великої Британії, оприлюдненому на сайті британського уряду.

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Альфа-Банк потрапив під санкції через свою діяльність у фінансовому секторі Білорусі, що, за заявою британського уряду, надає суттєву підтримку режиму Олександра Лукашенка. Влада Сполученого Королівства вважає, що банк отримує вигоду від співпраці з білоруським урядом, підтримуючи його фінансовими ресурсами, що особливо важливо в умовах міжнародної ізоляції країни.

Відповідно до санкцій, активи Альфа-Банку на території Великої Британії будуть заморожені, а будь-які фінансові операції з ним або його підконтрольними структурами заборонені. Уряд Великої Британії також закликав компанії та фінансові установи ретельно перевіряти свої активи, аби уникнути порушення режиму санкцій.

У заяві також вказується, що всі фінансові організації, які можуть мати рахунки або інші економічні ресурси цього банку, повинні негайно їх заморозити та повідомити про це Управління з виконання фінансових санкцій (OFSI) Міністерства фінансів Великої Британії.

Цей крок є частиною ширшого пакета санкцій, запроваджених проти Білорусі через репресії проти громадянського суспільства, порушення прав людини та підтримку дій Росії у війні проти України.

Альфа-Банк у Білорусі почав працювати з 2008 року, до цього він називався Міжторгбанк. Пізніше він поглинув Білросбанк. Станом на 2024 рік 97,9% акцій цього банку належать російському консорціуму Альфа-Груп.