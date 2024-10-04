Альфа-Банк Беларусь под санкциями: Великобритания заморозила активы банка

Альфа-Банк (Фото: EPA)

Великобритания ввела санкции против беларуского Альфа-Банка за поддержку властей Беларуси. Об этом говорится в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании, обнародованном на сайте британского правительства.

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Альфа-Банк попал под санкции из-за своей деятельности в финансовом секторе Беларуси, что, по заявлению британского правительства, оказывает существенную поддержку режиму Александра Лукашенко. Власти Соединенного Королевства считают, что банк извлекает выгоду от сотрудничества с беларуским правительством, поддерживая его финансовыми ресурсами, что особенно важно в условиях международной изоляции страны.

Согласно санкциям, активы Альфа-Банка на территории Великобритании будут заморожены, а какие-либо финансовые операции с ним или его подконтрольными структурами запрещены. Правительство Великобритании также призвало компании и финансовые учреждения тщательно проверять свои активы во избежание нарушения режима санкций.

В заявлении также указывается, что все финансовые организации, которые могут иметь счета или другие экономические ресурсы этого банка, должны немедленно заморозить их и сообщить об этом Управлению по исполнению финансовых санкций (OFSI) Министерства финансов Великобритании.

Этот шаг является частью более широкого пакета санкций, введенных против Беларуси из-за репрессий против гражданского общества, нарушения прав человека и поддержки действий России в войне против Украины.

Альфа-Банк в Беларуси начал работу с 2008 года, до этого он назывался Межторгбанк. Позже он поглотил Билросбанк. По состоянию на 2024 год, 97,9% акций этого банка принадлежат российскому консорциуму Альфа-Групп.