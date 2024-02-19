Банківська мережа в Україні зросла вперше з часів кризи 2014-2015 років
Банківська мережа в Україні у четвертому кварталі 2023 року збільшилась на 40 відділень. Зростання зафіксоване вперше з часів банківської кризи 2014-2015 років, йдеться у звіті Національного банку.
Зростання зафіксовано в усіх групах банків, найбільше відділень відкрили приватні банки. Найпомітніше мережа зросла у Київській та Івано-Франківській областях.
Найбільші мережі – у Ощадбанку (1182) і ПриватБанку (1132). Решта банків далеко позаду. Наприклад, третій у рейтингу Райффайзен Банк має лише 332 відділення.
Загалом за рік банківська мережа скоротилася на 198 відділень, з них понад чверть – у ліквідованих банках.
Вперше від початку повномасштабного вторгнення банки надали звітність про облікову чисельність штатних працівників. Вона скоротилася в усіх групах банків.
- На початку 2023 року НБУ звернувся до Міністерства фінансів та до керівництва державних банків із пропозицією запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держбанків під час війни.
- У грудні 2022 року НБУ створив спільну мережу банків, яка мала працювати навіть в умовах блекауту.