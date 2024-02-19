Банківська мережа в Україні зросла вперше з часів кризи 2014-2015 років

У IV кварталі 2023 року мережа відділень в Україні зросла після майже десяти років скорочення

Фото: depositphotos.com

Банківська мережа в Україні у четвертому кварталі 2023 року збільшилась на 40 відділень. Зростання зафіксоване вперше з часів банківської кризи 2014-2015 років, йдеться у звіті Національного банку.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Зростання зафіксовано в усіх групах банків, найбільше відділень відкрили приватні банки. Найпомітніше мережа зросла у Київській та Івано-Франківській областях.

Найбільші мережі – у Ощадбанку (1182) і ПриватБанку (1132). Решта банків далеко позаду. Наприклад, третій у рейтингу Райффайзен Банк має лише 332 відділення.

Загалом за рік банківська мережа скоротилася на 198 відділень, з них понад чверть – у ліквідованих банках.

Кількість структурних підрозділів банків*, тис. од. (Джерело: НБУ)

Вперше від початку повномасштабного вторгнення банки надали звітність про облікову чисельність штатних працівників. Вона скоротилася в усіх групах банків.

Облікова чисельність штатних працівників банків, тис. осіб (Джерело: НБУ)

На початку 2023 року НБУ звернувся до Міністерства фінансів та до керівництва державних банків із пропозицією запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держбанків під час війни.