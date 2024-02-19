Банковская сеть в Украине выросла впервые со времен кризиса 2014-2015 годов
Банковская сеть в Украине в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 40 отделений. Рост зафиксирован впервые со времен банковского кризиса 2014-2015 годов, говорится в отчете Национального банка.
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Рост зафиксирован во всех группах банков, наибольшее количество отделений открыли частные банки. Наиболее заметно сеть выросла в Киевской и Ивано-Франковской областях.
Крупнейшие сети – у Ощадбанка (1182) и ПриватБанка (1132). Остальные банки далеко позади. К примеру, третий в рейтинге Райффайзен Банк имеет лишь 332 отделения.
В целом за год банковская сеть сократилась на 198 отделений, из них более четверти – в ликвидированных банках.
Впервые с начала полномасштабного вторжения банки предоставили отчетность об учетной численности штатных работников. Она сократилась во всех группах банков.
- В начале 2023 года НБУ обратился к Министерству финансов и руководству государственных банков с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений госбанков во время войны.
- В декабре 2022 года НБУ создал общую сеть банков, которая должна была работать даже в условиях блекаута.