RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Британія виключила зі списку санкцій колишнього топменеджера російського Сбєрбанку

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 16:19
Британія виключила зі списку санкцій колишнього топменеджера російського Сбєрбанку - Фото
Лев Хасіс (Фото: пресслужба НАЗК)

Велика Британія виключила зі списку санкцій проти Росії одну фізичну особу, про що повідомляється на сайті британського уряду. Як уточнює ВВС, йдеться про колишнього заступника голови правління російського Сбєрбанку Льва Хасіса.

Про запровадження санкцій щодо Хасіса Британія оголосила наприкінці березня минулого року.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Обмежувальні заходи було введено у відповідь на російське вторгнення в Україну. Хасіс, який має громадянство США, виїхав з Росії ще до початку повномасштабного вторгнення, а в середині лютого 2022 року він оголосив про дострокову відставку з посади у Сбєрбанку.

Щодо Льва Хасіса санкції запровадили також Канада (з кінця лютого 2022 року), Австралія (з квітня 2022 року), а також Україна (з жовтня 2022 року).

Серед російських банкірів, які потрапили під санкції Великої Британії, залишається засновник банку "Тинькофф" Олег Тиньков та голова Сбєрбанку Герман Греф. Санкції передбачають заморожування британських активів, а також заборону на в'їзд до Сполученого Королівства.

Тиньков уже понад рік намагається домогтися зняття санкцій, які вважає несправедливими, але без успіху.

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті
Роман Бриль
санкціїбританіясанкції британіїСбєрбанк РФЛев Хасіс
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 