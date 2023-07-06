Британія виключила зі списку санкцій колишнього топменеджера російського Сбєрбанку

Велика Британія виключила зі списку санкцій проти Росії одну фізичну особу, про що повідомляється на сайті британського уряду. Як уточнює ВВС, йдеться про колишнього заступника голови правління російського Сбєрбанку Льва Хасіса.

Про запровадження санкцій щодо Хасіса Британія оголосила наприкінці березня минулого року.

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Обмежувальні заходи було введено у відповідь на російське вторгнення в Україну. Хасіс, який має громадянство США, виїхав з Росії ще до початку повномасштабного вторгнення, а в середині лютого 2022 року він оголосив про дострокову відставку з посади у Сбєрбанку.

Щодо Льва Хасіса санкції запровадили також Канада (з кінця лютого 2022 року), Австралія (з квітня 2022 року), а також Україна (з жовтня 2022 року).

Серед російських банкірів, які потрапили під санкції Великої Британії, залишається засновник банку "Тинькофф" Олег Тиньков та голова Сбєрбанку Герман Греф. Санкції передбачають заморожування британських активів, а також заборону на в'їзд до Сполученого Королівства.

Тиньков уже понад рік намагається домогтися зняття санкцій, які вважає несправедливими, але без успіху.

23 червня 2023 року FATF відмовилася внести Росію до чорного списку.

5 липня Зеленський надав чинності санкціям РНБО проти 18 юросіб, пов'язаних із Росією.

6 липня видання Ilta-Sanomat написало, що фінський банк дозволив Ротенбергу вивести кошти за чотири дні до запровадження санкцій.

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