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Британия исключила из списка санкций бывшего топ-менеджера российского Сбербанка

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 16:19
Британия исключила из списка санкций бывшего топ-менеджера российского Сбербанка - Фото
Лев Хасис (Фото: пресс-служба НАПК)

Великобритания исключила из списка санкций против России одно физическое лицо, о чем сообщается на сайте британского правительства. Как уточняет ВВС, речь идет о бывшем заместителе главы правления российского Сбербанка Льве Хасисе.   

О введении санкций в отношении Хасиса Британия объявила в конце марта прошлого года.

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Ограничительные меры были введены в ответ на российское вторжение в Украину. Хасис, у которого есть гражданство США, уехал из России еще до начала полномаштабного вторжения, а в середине февраля 2022 года он объявил о досрочной отставке с поста в Сбербанке. 

В отношении Льва Хасиса санкции ввели также Канада (с конца февраля 2022 года), Австралия (с апреля 2022 года), а также Украина (с октября 2022 года). 

В числе российских банкиров, попавших под санкции Великобритании, остается основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков и глава Сбербанка Герман Греф. Санкции предусматривают заморозку британских активов, а также запрет на въезд в Соединенное Королевство. 

Тиньков уже больше года пытается добиться снятия санкций, которые считает несправедливыми, но безуспешно. 

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Роман Брыль
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