Британия исключила из списка санкций бывшего топ-менеджера российского Сбербанка

Великобритания исключила из списка санкций против России одно физическое лицо, о чем сообщается на сайте британского правительства. Как уточняет ВВС, речь идет о бывшем заместителе главы правления российского Сбербанка Льве Хасисе.

О введении санкций в отношении Хасиса Британия объявила в конце марта прошлого года.

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Ограничительные меры были введены в ответ на российское вторжение в Украину. Хасис, у которого есть гражданство США, уехал из России еще до начала полномаштабного вторжения, а в середине февраля 2022 года он объявил о досрочной отставке с поста в Сбербанке.

В отношении Льва Хасиса санкции ввели также Канада (с конца февраля 2022 года), Австралия (с апреля 2022 года), а также Украина (с октября 2022 года).

В числе российских банкиров, попавших под санкции Великобритании, остается основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков и глава Сбербанка Герман Греф. Санкции предусматривают заморозку британских активов, а также запрет на въезд в Соединенное Королевство.

Тиньков уже больше года пытается добиться снятия санкций, которые считает несправедливыми, но безуспешно.

23 июня 2023 года FATF отказалась внести Россию в черный список.

5 июля Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 18 юрлиц, связанных с Россией.

6 июля издание Ilta-Sanomat написало, что финский банк разрешил Ротенбергу вывести средства за четыре дня до введения санкций.

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