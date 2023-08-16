Британські компанії бояться торгувати з Україною – за це їм можуть закрити рахунки

Британські компанії все більше бояться торгувати з Україною. Оскільки частина території України контролюється росіянами, британські банки HSBC, Santander UK та інші можуть перестраховуватися і закривати рахунки бізнесу, пояснюючи це необхідністю дотримуватися санкцій проти Росії, пише Politico.

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Видання опублікувало лист співголови Британсько-української торгової палати Бейта Томса до міністра фінансів Великої Британії Ендрю Ґріффіта, в якому він описує масштаб проблеми.

"Проведення навіть однієї трансакції з Україною може призвести до закриття рахунку", – йдеться в листі.

"Британські банки, як правило, відмовляються відкривати рахунки, якщо передбачається будь-яка торгівля з Україною", – далі пише Томс.

Він попередив, що від таких дій страждають економіки обох країн.

У листі Томса зазначається, що "десятиліття тому" британські банки визнали Україну ризиковою юрисдикцією для ведення бізнесу їхніми клієнтами, але "відтоді Україна значно покращила верховенство права".

Інформацію Томса підтвердили в іншій бізнес-асоціації – Британсько-українській діловій раді. Закриття рахунків – постійна проблема, сказав її представник Джеймс Воткінс.

Він додав, що розуміє позицію банків, але закликав їх до здорового глузду.

Проблеми з рахунками для британського малого та середнього бізнесу, який торгує з Україною, існували ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, але після лютого 2022 року вони лише посилилися.

Один з експортерів, який торгує з Україною понад 10 років, сказав, що банківські обмеження для британського бізнесу набагато суворіші, ніж у Євросоюзі. "Вони ґрунтуються не стільки на санкціях чи обмеженнях уряду Сполученого Королівства, скільки на власному тлумаченні ризику зі сторони банків – непробивному для бізнесу", – поскаржилась компанія.