Британські компанії бояться торгувати з Україною – за це їм можуть закрити рахунки
Британські компанії все більше бояться торгувати з Україною. Оскільки частина території України контролюється росіянами, британські банки HSBC, Santander UK та інші можуть перестраховуватися і закривати рахунки бізнесу, пояснюючи це необхідністю дотримуватися санкцій проти Росії, пише Politico.
Видання опублікувало лист співголови Британсько-української торгової палати Бейта Томса до міністра фінансів Великої Британії Ендрю Ґріффіта, в якому він описує масштаб проблеми.
"Проведення навіть однієї трансакції з Україною може призвести до закриття рахунку", – йдеться в листі.
"Британські банки, як правило, відмовляються відкривати рахунки, якщо передбачається будь-яка торгівля з Україною", – далі пише Томс.
Він попередив, що від таких дій страждають економіки обох країн.
У листі Томса зазначається, що "десятиліття тому" британські банки визнали Україну ризиковою юрисдикцією для ведення бізнесу їхніми клієнтами, але "відтоді Україна значно покращила верховенство права".
Інформацію Томса підтвердили в іншій бізнес-асоціації – Британсько-українській діловій раді. Закриття рахунків – постійна проблема, сказав її представник Джеймс Воткінс.
Він додав, що розуміє позицію банків, але закликав їх до здорового глузду.
Проблеми з рахунками для британського малого та середнього бізнесу, який торгує з Україною, існували ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, але після лютого 2022 року вони лише посилилися.
Один з експортерів, який торгує з Україною понад 10 років, сказав, що банківські обмеження для британського бізнесу набагато суворіші, ніж у Євросоюзі. "Вони ґрунтуються не стільки на санкціях чи обмеженнях уряду Сполученого Королівства, скільки на власному тлумаченні ризику зі сторони банків – непробивному для бізнесу", – поскаржилась компанія.
- Велика Британія – один з головних партнерів і союзників України. За останні півтора року вона лише на фінансування державного бюджету виділила Україні понад $1,5 млрд, але її допомога набагато ширша.
- У червні 2023 року уряд Британії повідомив, що готує для України ще понад $3 млрд на три роки.
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