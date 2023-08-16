Британские компании боятся торговать с Украиной – за это им могут закрыть счета

Британские компании все больше боятся торговать с Украиной. Так как территории Украины территории россиянами, британские банки – HSBC, Santander UK и другие – могут перестраховываться и закрывать счета бизнеса, объясняя это необходимостью соблюдать санкции против России, пишет Politico.

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Издание опубликовало письмо сопредседателя Британско-украинской торговой палаты Бейта Томса к министру финансов Великобритании Эндрю Гриффиту, в котором он описывает масштаб проблемы.

"Проведение даже одной трансакции с Украиной может привести к закрытию счета", – говорится в письме.

"Британские банки, как правило, отказываются открывать счета, если предполагается какая-либо торговля с Украиной", – далее пишет Томс.

Он предупредил, что такие действия вредят экономикам обеих стран.

В письме Томса отмечается, что "десятилетия назад" британские банки признали Украину рисковой юрисдикцией для ведения бизнеса их клиентами, но "с тех пор Украина значительно улучшила верховенство права".

Информацию Томса подтвердили в другой бизнес-ассоциации – Британско-украинском деловом совете. Закрытие счетов – постоянная проблема, сказал ее представитель Джеймс Уоткинс.

Он добавил, что понимает позицию банков, но призвал их к здравому смыслу.

Проблемы со счетами для британского малого и среднего бизнеса, торгующего с Украиной, существовали еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, но после февраля 2022 года они только усилились.

Один из экспортеров, торгующий с Украиной более 10 лет, сказал, что банковские ограничения для британского бизнеса намного строже, чем в Евросоюзе. "Они основываются не столько на санкциях или ограничениях правительства Соединенного Королевства, сколько на собственном толковании риска со стороны банков – непробиваемом для бизнеса", – пожаловалась компания.