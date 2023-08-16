UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британские компании боятся торговать с Украиной – за это им могут закрыть счета

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 10:45
Британские компании боятся торговать с Украиной – за это им могут закрыть счета - Фото
Фото: depositphotos.com

Британские компании все больше боятся торговать с Украиной. Так как территории Украины территории россиянами, британские банки – HSBC, Santander UK и другие – могут перестраховываться и закрывать счета бизнеса, объясняя это необходимостью соблюдать санкции против России, пишет Politico.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Издание опубликовало письмо сопредседателя Британско-украинской торговой палаты Бейта Томса к министру финансов Великобритании Эндрю Гриффиту, в котором он описывает масштаб проблемы.

"Проведение даже одной трансакции с Украиной может привести к закрытию счета", – говорится в письме.

"Британские банки, как правило, отказываются открывать счета, если предполагается какая-либо торговля с Украиной", – далее пишет Томс.

Он предупредил, что такие действия вредят экономикам обеих стран.

В письме Томса отмечается, что "десятилетия назад" британские банки признали Украину рисковой юрисдикцией для ведения бизнеса их клиентами, но "с тех пор Украина значительно улучшила верховенство права".

Информацию Томса подтвердили в другой бизнес-ассоциации – Британско-украинском деловом совете. Закрытие счетов – постоянная проблема, сказал ее представитель Джеймс Уоткинс.

Он добавил, что понимает позицию банков, но призвал их к здравому смыслу.

Проблемы со счетами для британского малого и среднего бизнеса, торгующего с Украиной, существовали еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, но после февраля 2022 года они только усилились.

Один из экспортеров, торгующий с Украиной более 10 лет, сказал, что банковские ограничения для британского бизнеса намного строже, чем в Евросоюзе. "Они основываются не столько на санкциях или ограничениях правительства Соединенного Королевства, сколько на собственном толковании риска со стороны банков – непробиваемом для бизнеса", – пожаловалась компания.

  • Великобритания – один из главных партнеров и союзников Украины. За последние полтора года она только на финансирование государственного бюджета выделила Украине более $1,5 млрд, но ее помощь гораздо шире.
  • В июне 2023 года правительство Британии сообщило, что готовит для Украины еще более $3 млрд на три года.
Андрей Водяный
Великобританиябанкиторговля
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 