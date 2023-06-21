Британия готовит для Украины более $3 млрд на три года
Великобритания объявила о трехлетнем пакете финансовой помощи Украины, который она сама называет знаковым. На сайте британского правительства сообщается, что в его основе будут кредитные гарантии на сумму $3 млрд для Всемирного банка.
Эти деньги пойдут на поддержку жизненно важных государственных услуг, таких как работа учебных заведений и больниц.
Британия указывает, что это первый двусторонний пакет многолетней финансовой помощи среди стран Большой семерки (G7).
"Мы видели в Бахмуте и Мариуполе: то, что Россия не может взять, она будет пытаться уничтожить. То же они хотят сделать с экономикой Украины", – объяснил необходимость поддержки Украины премьер-министр Риши Сунак.
Он подтвердил, что Великобритания готова поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы в войне.
С этой целью Британия также представит рамочную программу страхования военных рисков, которую поддержат все члены Большой семерки. Она будет способствовать снижению рисков для международных инвесторов и поможет разблокировать частные инвестиции в Украину, необходимые для долгосрочных нужд в восстановлении.
Параллельно Британия выделит 250 млн фунтов банку развитию British International Investment (бывшая Корпорация развития Содружества) для предоставления гарантий и страхования рисков до завершения войны.
Отдельно Великобритания выделяет 240 млн фунтов стерлингов на 2023 год для разминирования, гуманитарной помощи, поддержки реформ и энергетических проектов в Украине.
- Европейский Союз готовит для Украины 50 млрд евро на четыре года.
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