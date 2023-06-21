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Британия готовит для Украины более $3 млрд на три года

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 10:29
Британия готовит для Украины более $3 млрд на три года - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Великобритания объявила о трехлетнем пакете финансовой помощи Украины, который она сама называет знаковым. На сайте британского правительства сообщается, что в его основе будут кредитные гарантии на сумму $3 млрд для Всемирного банка.

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Эти деньги пойдут на поддержку жизненно важных государственных услуг, таких как работа учебных заведений и больниц.

Британия указывает, что это первый двусторонний пакет многолетней финансовой помощи среди стран Большой семерки (G7).

"Мы видели в Бахмуте и Мариуполе: то, что Россия не может взять, она будет пытаться уничтожить. То же они хотят сделать с экономикой Украины", – объяснил необходимость поддержки Украины премьер-министр Риши Сунак.

Он подтвердил, что Великобритания готова поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы в войне.

С этой целью Британия также представит рамочную программу страхования военных рисков, которую поддержат все члены Большой семерки. Она будет способствовать снижению рисков для международных инвесторов и поможет разблокировать частные инвестиции в Украину, необходимые для долгосрочных нужд в восстановлении.

Параллельно Британия выделит 250 млн фунтов банку развитию British International Investment (бывшая Корпорация развития Содружества) для предоставления гарантий и страхования рисков до завершения войны.

Отдельно Великобритания выделяет 240 млн фунтов стерлингов на 2023 год для разминирования, гуманитарной помощи, поддержки реформ и энергетических проектов в Украине.

Андрей Водяный
Великобританияфинансовая помощьриши сунак
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