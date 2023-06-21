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Британія готує для України понад $3 млрд на три роки

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 10:29
Британія готує для України понад $3 млрд на три роки - Фото
Ріші Сунак (Фото: EPA)

Велика Британія оголосила про трирічний пакет фінансової допомоги України, який вона сама називає знаковим. На сайті британського уряду повідомляється, що в його основі будуть кредитні гарантії на суму $3 млрд для Світового банку.

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Ці гроші підуть на підтримку життєво важливих державних послуг, таких як робота навчальних закладів та лікарень.

Британія вказує, що це перший двосторонній пакет багаторічної фінансової допомоги з-поміж країн Великої сімки (G7).

"Ми бачили у Бахмуті та Маріуполі: те, що Росія не може взяти, вона намагатиметься знищити. Те саме вони хочуть зробити з економікою України", – пояснив необхідність підтримки України прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Він підтвердив, що Велика Британія готова підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для перемоги у війні.

З цією метою Британія також представить рамкову програму страхування військових ризиків, яка матиме підтримку усіх членів Великої сімки. Вона сприятиме зниженню ризиків для міжнародних інвесторів і має допомогти розблокувати приватні інвестиції в Україну, необхідні для довгострокових потреб у відбудові.

Паралельно Британія виділить 250 млн фунтів банку розвитку British International Investment (колишня Корпорація розвитку Співдружності) для надання гарантій і страхування ризиків до завершення війни.

Окремо Велика Британія виділяє 240 млн фунтів стерлінгів на 2023 рік для розмінування, гуманітарної допомоги, підтримки реформ та енергетичних проєктів в Україні.

Андрій Водяний
Велика Британіяфінансова допомогаріші сунак
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